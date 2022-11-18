Заблоковано масштабне онлайн-казино, яке «перерахувало» до РФ майже ₴3 млрд.

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Кіберфахівці СБУ провели безпрецедентну спецоперацію із документування і блокування організованого злочинного угруповання, створеного громадянами рф в Україні. В результаті вдалося ліквідувати їхнє незаконне онлайн-казино, через яке у рф «пішло» близько 3 млрд у гривневому еквіваленті.

Як встановив Департамент кібербезпеки СБУ, до злочинної організації входили громадяни України та рф.

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Зловмисники мали ієрархічну управлінську вертикаль, на чолі якої стояли росіяни.

Українські громадяни в угрупованні відповідали за пошук офісів та обслуговуючого персоналу, а також за рекламну підтримку, облаштування комп’ютерної техніки і авторизацію клієнтів віртуального казино. Крім того, вони моніторили платежі та налагоджували інфраструктуру, необхідну для роботи азартних ігор в мережі «Інтернет».

У результаті аналізу платіжних операцій встановлено, що за період функціонування злочинної організації з території України до рф через криптоперекази виведено майже 3 млрд грн.

Наразі співробітники Служби безпеки України повністю заблокували відповідні вебресурси, а також унеможливили доступ зловмисників до платіжних систем.

За матеріалами кібердепартаменту СБУ, десятьом організаторам і учасникам угруповання, серед яких 5 громадян України і 5 рф, повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
  • ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
  • ч. 1, ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Триває досудове розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної організації.

Спецоперацію проводили співробітники кіберпідрозділів СБУ спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Служба безпеки України

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