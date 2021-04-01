Заблоковано масштабну схему розкрадання земель посадовцями Держгеокадастру

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили протиправний механізм відчуження сільськогосподарських земель державної власності. Оборудку організували посадовці регіональних підрозділів Держгеокадастру під «прикриттям» центрального керівництва.

Співробітники спецслужби задокументували, що чиновники незаконно вивели через електронні реєстри понад 700 тисяч гектарів державних земель. Зокрема понад 2,5 тисячі земельних ділянок оформлювались у порушення діючого законодавства по два і більше разів за одним цільовим призначенням на одну особу, що є грубим порушенням закону.

Оперативники спецслужби встановили, що незаконна схема діяла у 22 територіальних підрозділах Держгеокадастру. Кіберфахівці СБУ зафіксували, що корупційний механізм функціонував через «прогалини» у роботі «Національної кадастрової системи» та системи електронного документообігу «Докпроф», яку використовують у багатьох органах влади.

СБ України вживає всіх заходів для усунення виявлених проблем. Наразі, Служба надіслала офіційного листа до Держгеокадастру з вимогою негайно усунути недоліки, виявлені СБУ у роботі інформаційних систем відомства.

У ході проведення масштабних обшуків у регіональних підрозділах Держгеокадастру та за місцями проживання фігурантів кримінального провадження правоохоронці виявили документацію, електронні носії інформації, комп’ютерну техніку та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Триває досудове розслідування за ст. 362 та ст. 364 Кримінального кодексу України.

Операція проводилась спільно з територіальним управлінням ДБР у м. Києві під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

СБУ