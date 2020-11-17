Заблоковано ще один масштабний канал контрабанди цигарок через Одеський порт

Спецоперація Служби безпеки України проходила у взаємодії з Королівською податковою та митною службою Великої Британії.

Оперативники спецслужби виявили в Одеському морському торговельному порту контейнер з 16 тоннами цигарок. Вони були «забрендовані» під відомого світового виробника.

Контейнер контрабандисти доставили на один із приватних портових терміналів. Щоб не сплачувати податки, цигарки були приховані під виглядом текстильних виробів.

За найнижчими оптовими цінами українського «чорного ринку» вартістю товару становить майже 20 мільйонів гривень.

Наразі тривають відповідні процесуальні дії щодо вилучення виявленої партії.

Служба безпеки України