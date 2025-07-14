Забруднення водойми біля столичного Подільського мосту – розпочато розслідування

У соціальних мережах поширено відео, на якому зафіксовано як з бетонозмішувача зливають залишки бетону у водойму біля Подільського мосту. На зауваження чоловіка, який обурений такими діями, водій бетонозмішувача не реагує.

За вказаним фактом за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 239 КК України, а саме забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров’я людей або довкілля.

Досудове розслідування проводять слідчі Дніпровського управління поліції ГУ Нацполіції у м.Києві.

Пресслужба Київської міської прокуратури