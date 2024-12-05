Забив до смерті матір – судитимуть жителя Полтавщини

Решетилівська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 44-річного жителя Ланнівської територіальної громади за умисне вбивство матері (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, у вересні цього року чоловік, перебуваючи за місцем проживання у стані алкогольного сп’яніння, посварився з матір’ю.

Під час конфлікту він завдав 70-річній жінці руками та ногами не менше 19 ударів, спричинивши тілесні ушкодження несумісні із життям.

Після скоєння злочину син залишив мертву матір у будинку, вийшов на подвір’я, де його у закривавленому одязі побачив знайомий, який викликав правоохоронців.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснював відділ поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури