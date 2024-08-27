Забив знайомого до смерті: вінницькі поліцейські затримали підозрюваного

Подія сталася вночі з 25 на 26 серпня в одному із гуртожитків Вінниці. Місцевий житель наніс несумісні з життям тілесні ушкодження знайомому. Після злочину чоловік переховувався у своєї матері.

За словами начальника відділу поліції № 2 Вінницького райуправління Юрія Голуба, до поліції на лінію 102 звернувся мешканець гуртожитку, який повідомив, що в коридорі загального користування лежить закривавлене тіло чоловіка.

Прибувши на місце події поліцейські встановили, що 47-річний потерпілий гостював у 44-річного підозрюваного, з яким розпивав алкогольні напої. Під час застілля між чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку. Під час сутички фігурант завдав множинних ударів руками по тулубу та голові потерпілого, які стали для нього смертельними.

Аби відвести від себе підозру та уникнути відповідальності за скоєне, підозрюваний самотужки виволік тіло до загального коридору та втік.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці розшукали фігуранта, причетного до вчиненого злочину. Зловмисник переховувався за місцем мешкання своєї матері.

Чоловік затриманий у процесуальному порядку.

За процесуальним керівництвом Вінницької окружної прокуратури, слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

До обрання запобіжного заходу зловмисник перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

Відділ комунікації поліція Вінницької області