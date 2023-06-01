Зачинене під час тривоги укриття в Києві: поліція відкрила справу після трагедії

Поліція Києва відкрила справу після появи інформації про зачинене укриття у столиці, через що загинули троє людей.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

На ситуацію з зачиненим укриттям відреагував очільник МВС Ігор Клименко. Він зазначив, що в Києві загинули троє людей – дві жінки та 9-річна дівчинка, які намагалися потрапити до зачиненого укриття.

“Закриті бомбосховища під час війни – це не просто байдужість. Це злочин“, – наголосив Клименко.

Він додав, що на 16-й місяць повномасштабної війни вже б мали бути виправлені всі недопрацювання у питанні безпеки людей. Окупанти продовжують масштабні обстріли українських міст, але досі деякі укриття залишаються зачиненими під час повітряної тривоги.

Поліція Києва розпочала за цим фактом кримінальне провадження за статтею “Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки”.

Правоохоронці пообіцяли знайти і притягнути до відповідальності всіх винних у недбалості.

Окрім того, поліція та ДСНС України регулярно перевірятимуть доступність та стан бомбосховищ у всіх населених пунктах країни. В поліції наголосили, що укриття мають бути цілодобово відчиненими.

Нагадаємо, під час ворожої ракетної атаки на Київ у ніч проти 1 червня загинули троє людей, які не змогли потрапити до зачиненого укриття. Це 9-річна донька з мамою та ще одна жінка.

Чоловік однієї з загиблих Ярослав розповів, що після оголошеної тривоги дружина разом із дитиною та іншими людьми побігли до укриття, але воно було зачинене. Коли люди просили відчинити сховище, уламки збитих ракет впали просто на них.

ТСН