Задержан еще один подозреваемый в похищении львовского адвоката

Во Львовской области задержали ранее судимого за разбой 37-летнего мужчину, которого подозревают в причастности к похищению руководителя львовской адвокатской компании в составе преступной группы.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

«Инцидент произошел в марте 2019 года. Тогда во Львове, на стоянке одного из торгово-развлекательных центров, злоумышленники незаконно лишили свободы и вывезли в лесной массив в Пустомытовском районе руководителя одной из адвокатских компаний. Их действия сопровождались насилием в отношении потерпевшего», — говорится в сообщении.

Сообщается, что поскольку участники преступной группы скрывались от следствия, 23 июля 2020 года трем злоумышленникам, жителям Львовской области в возрасте 27, 37 и 38 лет, заочно сообщили о подозрении ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемые были объявлены в розыск, а суд вынес решение об их задержании и доставке в суд для избрания меры пресечения.

«Впоследствии оперативники управления стратегических расследований во Львовской области и следователи областной полиции установили местонахождение двух разыскиваемых», — отмечается в сообщении.

Сообщается, что 5 августа на автодороге в Житомирской области полицейские задержали одного из разыскиваемых. На следующий день суд избрал ему меру пресечения — круглосуточный домашний арест.

«Во вторник, 11 августа, на территории Перемышлянского района полицейские задержали его подельника — ранее судимого за разбой 37-летнего жителя Львовской области», — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению места нахождения и задержания еще одного участника преступной группы.

Кроме того, решается вопрос об избрании второму участнику преступной группы меры пресечения.