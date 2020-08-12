Задержан «Юлий Цезарь», напавший на синагогу в Мариуполе (фото)

Мужчину задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Об этом сообщают Jewish News со ссылкой на комментарий лидера Еврейской общины Мариуполя раввина Менахема Мендл Коэна.

Мужчину задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Еврейская община выражает глубокую благодарность полиции Донецкой области и СБУ за усилия, круглосуточную работу и поимку опасного преступника, который угрожал евреям Мариуполя. Мы очень рады каждому, кто принимал участие в раскрытии этого дела, говорится в заявлении раввина.

Еврейская община всегда была важной частью Мариуполя. Это ужасный случай показал, какое большое количество неравнодушных в нашем городе, людей, которые пытаются помочь и поддержать нас, цитируют Jewish News.

Нападение на синагогу в Мариуполе: что известно:

Нападение произошло 28 июля. Молодой человек пришел в синагогу с топором, его встретил охранник Рихард Голомазов.

Завязалась драка, вследствие которой охранник пострадал: у него травма головы и перелом руки. Охраннику синагоги удалось обезоружить нападавшего, который перед тем, как сбежать, бросил в сторону здания синагоги мусор, банки и пакеты с фекалиями и песком.

В момент нападения в синагоге находились женщины и раввин. Никто из них не пострадал.

УНИАН