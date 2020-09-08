Задокументовано розкрадання бюджетних коштів під час будівництва амбулаторії на Житомирщині

На Житомирщині Служба безпеки України задокументувала розкрадання коштів місцевого бюджету, виділених на будівництво сільської амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги.

За попередніми даними слідства, у 2018 році Департамент регіонального розвитку Житомирської ОДА оголосив низку тендерів на будівництво 22 сільських амбулаторій з житлом для лікарів у різних районах регіону. Переможцем у торгах на будівництво 9 з них стало приватне будівельне підприємство з Житомира.

Співробітники СБ України здійснили перевірку одного із незавершених об’єктів у селі Радомишльського району. На його будівництво з бюджетів різних рівнів заплановано виділити 6,7 мільйона гривень, майже 4,6 з них уже перераховано підряднику. Правоохоронці зафіксували невідповідність обсягів виконаних підрядних робіт, відображених комерсантом у актах, із реально виконаними. До переліку підрядник вніс «виконані» роботи, які взагалі не виконувалися. Також було виявлено свідоме завищення кількості використаних будівельних матеріалів.

Крім того, оперативники спецслужби задокументували технологічні порушення під час здійснення будівельних робіт, які можуть вплинути на тривалість та безпечність експлуатації об’єкта.

Призначена у межах досудового розслідування будівельно-технічна експертиза підтвердила, що при будівництві тільки цієї амбулаторії дії підрядника призвели до розтрати майже 1 мільйона бюджетних коштів.

Керівнику будівельного приватного підприємства повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Тривають будівельно-технічні експертизи на всіх об’єктах будівництва сільських центрів надання первинної медико-санітарної допомоги на Житомирщині. Перевіряється причетність до протиправної діяльності посадових осіб, до чиїх обов’язків належить контроль за якістю та обсягами виконаних підрядних робіт.

Документування оборудки проводили співробітники Управління СБ України у Житомирській області спільно зі слідчими ГУ Нацполіції в Житомирській області під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області.

СБУ