Загибель новонародженого – завідувачу відділення лікарні повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури повідомлено про підозру завідувачу пологово-гінекологічного відділення районної лікарні Харківської області за фактом неналежного виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки новонародженому у вигляді загибелі (ч. 2 ст. 140 КК України).

Як розповів в.о. керівника Дергачівської окружної прокуратури Антон Євтушенко, в ході досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2018 року вагітна мешканка Дергачівського району доставлена до пологового відділення районної лікарні бригадою швидкої медичної допомоги з діагнозом: вагітність, 41 тиждень, пологи.

Однак, під час перебування вагітної у пологовому відділенні в порушення вимог наказу МОЗ України від 03.11.2008 № 624 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 15.12.2003 № 582 «Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги» та наказу МОЗ від 31.12.2004 № 676 «Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги» завідувачем пологово-гінекологічного відділення недообстежено стан вагітної та її плоду, необґрунтовано призначено медичні засобів в необґрунтованих дозах, не здійснено моніторинг стану матері та її плода, не проведено ультразвукове дослідження, а також несвоєчасно проведено індукцію пологової діяльності, що у свою чергу зумовило розвиток внутрішньоутробної загибелі плода.

Разом з цим встановлено, що при належному спостереженні за вагітною та її плодом, а також належному наданні медичної допомоги можна було б вчасно діагностувати патологічні зміни, обрати іншу тактику ведення пологів та вагітність мала закінчитися народженням живої дитини.

Досудове розслідування проводять співробітники слідчого відділу відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури