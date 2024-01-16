На Запоріжжі викрили браконьєра, який завдав збитків державі на суму понад 188 000 гривень

Незаконно добуті живі ресурси та заборонені знаряддя лову вилучені. За фактом незаконного заняття рибним промислом дізнавачі відкрили кримінальне провадження. Досудове розслідування триває.

15 січня працівники сектору поліцейської діяльності на воді Запорізького райуправління разом із інспекторами рибоохоронного патруля здійснили профілактичні заходи в акваторії річки Дніпро в межах Дніпровського району з метою недопущення незаконного вилову біоресурсів.

Біля Арочного моста міста Запоріжжя правоохоронці викрили порушника рибоохоронного законодавства. На березі річки 52-річний чоловік ловив рибу методом багріння за допомогою так званих «драчів». Це заборонене знаряддя лову являє собою грузило з великим потрійним або четверним гачком. За статистикою, 90% риби, що потрапляє на «драч», зривається та потім гине від отриманих ран.

Слідчо-оперативна група Запорізького районного управління поліції, яка прибула на місце події, виявила та вилучила в браконьєра 119 карасів та заборонене знаряддя лову.

За грубе порушення правил рибальства інспектори рибоохоронного патруля склали відносно чоловіка адміністративні матеріали на підставі ч. 4 ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того, рибалці доведеться відшкодувати збитки за кожну незаконно виловлену рибину. Так, карась сріблястий оцінюється у 1581 гривню. Тобто чоловіку доведеться сплатити 188 139 гривень.

За фактом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 249 (Незаконне заняття рибним, тваринним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України, відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї до трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі до трьох років.

Досудове розслідування триває, призначено низку спеціальних експертиз.

Працівники поліції закликають жителів Запоріжжя та області дотримуватись вимог природоохоронного законодавства, не бути байдужими та повідомляти про відомі факти незаконного рибного промислу на водоймах до територіальних підрозділів поліції або за телефоном 102.

Відділ комунікації поліції Запорізької області