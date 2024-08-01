Загибель та травмування підлітків: засуджено працівника поліції – винуватця п’яної смертельної ДТП

Колишнього правоохоронця засуджено за вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб, та залишення потерпілих у небезпеці (ч. 4 ст. 286-1, ч. 1 ст. 135 КК України).

Нагадаємо, що 25.06.2023, близько 4 ранку, поліцейський на власному авто перевозив випускників та спричинив смертельну ДТП. У результаті аварії загинуло троє неповнолітніх дівчат, ще троє підлітків та одна повнолітня особа зазнали травмувань різного ступеня тяжкості.

Трагічна подія відбулася на автодорозі «Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя», неподалік смт. Новгородка.

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів обласної прокуратури вироком Знам’янського міськрайонного суду обвинуваченого визнано винним за обома інкримінованими статтями та засуджено до 11 років позбавлення волі із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 10 років.

Кіровоградська обласна прокуратура