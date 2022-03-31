Під Києвом прикордонники затримали велодиверсанта

На Київщині прикордонники затримали диверсанта, який їздив на велосипеді в районі бойових дій і здобував інформацію.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Держприкордонслужбу.

«На Київщині громадянин України їздив на велосипеді в районі, де велись бойові дії. Маскуючись під місцевого жителя в межах н.п, де здобував інформацію», — ідеться у повідомленні.

Як зазначили, у мобільному телефоні правоохоронці виявили контакти осіб з росії та можливу переписку з кураторами. А під час обшуків помешкання у чоловіка виявили техприлади, зброю та патрони.