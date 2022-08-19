Загибла людина, 4 розбитих авто та небезпека для решти оточення – за п’яне ДТП судитимуть шепетівчанку (фото)

Прокурорами Хмельницької обласної прокуратури до суду передано обвинувальний акт стосовно водійки, яка, керуючи транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, порушила правила безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини (ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України).

Рівень алкоголю у крові жінки перевищував норму в 15 разів.

Дорожньо-транспортна пригода сталась у квітні цього року в м. Шепетівка.

За даними слідства, 31-річна водійка «AudiQ7» з трирічною дочкою, подругою та її дитиною у салоні, допустила наїзд на 83-річного чоловіка. Від отриманих травм потерпілий помер наступного дня.

Окрім того, намагаючись припаркуватись, спочатку вона допустила зіткнення з іншим автомобілем на стоянці, потім з двома автомобілями на зустрічній смузі. Зупинила автомобіль під керуванням п’яної жінки лише стіна будинку.

За апеляційною скаргою обласної прокуратури підозрюваній обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчим управлінням ГУНП в області.

Довідково: санкція ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури