Закарпатського митника підозрюють у несанкціонованій зміні інформації

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури державному інспектору митного посту «Ужгород» Закарпатської митниці Держмитслужби повідомлено про підозру у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах (ч. 1 ст. 362 КК України).

Слідством встановлено, що митник, працюючи на МП «Малий Березний», змінив відомості в інформаційній системі АСМО «Інспектор» щодо митного оформлення та виїзду за межі митної території України автомобіля «Ford Mondeo». Так, інспектор безпідставно скасував відмітку про попередній виїзд громадянина на вказаному транспортному засобі на територію Словаччини, здійснений того ж дня.

Триває досудове розслідування, яке здійснюють слідчі П’ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) ТУ ДБР, розташованого у місті Львові.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури