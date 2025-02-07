У Миколаєві затримали підозрюваного у зґвалтуванні 19-річної дівчини

26-річного миколаївця слідчі поліції затримали у процесуальному порядку, нині йому оголосили про підозру. За скоєне фігуранту загрожує до пʼяти років увʼязнення.

6 лютого до відділення поліції № 1 Миколаївського районного управління звернулася 19-річна мешканка обласного центру із заявою про те, що її зґвалтував знайомий.

Зі слів потерпілої, напередодні ввечері до неї у гості прийшов товариш та із застосуванням фізичної сили вчиняв відносно неї насильницькі дії. Згодом чоловік покинув її помешкання.

У ході оперативних та слідчо-розшукових заходів співробітники місцевого відділення поліції за участі фахівців управління кримінального аналізу обласного главку поліції встановили місцезнаходження 26-річного миколаївця.

Зловмисника, який вже раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення майнового злочину, поліцейські доставили до відділку поліції, де слідчі затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі призначили проведення низки необхідних експертиз.

Нині за процесуального керівництва прокуратури слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України «Зґвалтування».

Підозрюваному загрожує до пʼяти років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області