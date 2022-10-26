Закарпатця, підозрюваного у намаганні вбити співмешканку шляхом підпалу, взято під варту без застави

За доводами прокурора Великоберезнянського відділу Ужгородської окружної прокуратури 29-річного жителя с. Вишка взято під варту без права внесення застави. Попередньо чоловіку повідомили про підозру у вчиненні незакінченого замаху на вбивство своєї співмешканки (ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України).

Слідством встановлено, що особи спільно розпивали алкогольні напої у будинку підозрюваного. Під час застілля між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. Чоловік кілька разів вдарив потерпілу, а коли та впала – облив легкозаймистою речовиною і підпалив. Жінка отримала опіки голови та дихальних шляхів і була госпіталізована до медзакладу, де наразі і перебуває.

Подія трапилася цієї неділі, 23 жовтня. Того ж дня закарпатця затримали. За вказаний злочин йому може загрожувати ув’язнення на строк від 7 до 15 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури