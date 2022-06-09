Закарпатця судитимуть за контрабанду та незаконне зберігання зброї та боєприпасів

Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно ужгородця за фактом контрабанди зброї, а також зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів без відповідного дозволу (ч. 1 ст. 201, ч. 1 ст. 263 КК України).

Слідством встановлено, що в січні цього року закарпатець незаконно ввіз в Україну зі Словаччини вогнепальну зброю, приховавши її від митного контролю. Крім того, у квітні цього року в помешканні чоловіка провели санкціонований обшук. Правоохоронці виявили вогнепальну зброю – два пістолети, рушницю та 148 патронів. Жодних законних підстав для зберігання такого арсеналу вдома чоловік не мав.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі УСБУ в Закарпатській області за оперативного супроводу Головного управління внутрішньої безпеки СБУ. Обвинувальний акт для подальшого розгляду скеровано до Ужгородського міськрайонного суду.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури