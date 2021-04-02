Заклики до захоплення влади та зміни меж державного кордону: викрито мережу агітаторів

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили міжрегіональну мережу інтернет-агітаторів на проведенні інформаційних операцій проти нашої країни за завдання іноземної сторони. Встановлено, що зловмисники у мережі Інтернет закликали до повалення конституційного ладу та порушення територіальної цілісності держави.

Під час обшуків у ході проведення слідчих дій за місцем їх проживання у Чернігівській, Сумській областях, Запоріжжі та Одесі, правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої із доказами протиправної діяльності в інтересах іноземної сторони на шкоду державній безпеці України.

У Чернігові:

Мешканець обласного центру через інтернет поширював матеріали, у яких закликав до зміни меж державного кордону нашої країни. Крім того, він розповсюджував завідомо неправдиву інформацію про Збройні Сили України для дискредитації українських військових, а також популяризував бойовиків в ОРДЛО.

Для проведення антиукраїнської діяльності зловмисник адміністрував декілька груп у соціальних мережах, використовуючи спеціально створені аккаунти. Інформацію для своїх «публікацій» агітатор отримував з пропагандистських інтернет-видань РФ та сайтів незаконних збройних формувань.

У межах кримінального провадження за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.

У Прилуках Чернігівської області місцевий житель у мережі інтернет закликав до захоплення державної влади. Ворожу агітацію зловмисник розповсюджував на власній сторінці однієї з популярних соцмереж.

Наразі йому повідомлено про підозру за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

На Сумщині:

викрито мешканця Конотопу, який через одну із заборонених в Україні соцмереж поширював матеріали із публічними закликами до зміни меж держкордону нашої країни та насильницького повалення конституційного ладу.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 110 та ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України.

У Запоріжжі:

заблоковано діяльність інтернет-агітатора, який розміщував на персональних сторінках забороненої в нашій країні соцмережі заклики до порушення територіальної цілісності України. Також перевіряється його причетність до діяльності незаконних збройних формувань в ОРДЛО.

В Одесі:

викрито адміністратора груп у соціальних мережах, який закликав до порушення громадського порядку, повалення конституційного ладу та зміни меж державного кордону.

Слідчі органів безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України.

Кіберфахівці Служби безпеки України і надалі вживатимуть всіх можливих заходів, спрямованих на виявлення та блокування спроб іноземних спецслужб використовувати інтернет-простір для проведення діяльності, що суперечить інтересам нашої держави.

СБУ