На Харківщині викрито ще одну прихильницю «руського миру»

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 41-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що з початку повномасштабного російського вторгнення мешканка с. Борщівка Ізюмського району публічно заперечувала збройну агресію рф. Жінка агітувала односельчан віддавати дітей до місцевої гімназії, яка, з її слів, мала працювати за новою програмою — за стандартами країни-агресорки.

Колаборантка запевняла, що в росії жити набагато краще і висловлювала тези роспропаганди, що російська влада начебто буде підтримувати мешканців села, зокрема підвищить заробітну плату.

Шанувальницю «руського миру» викрито спільно з ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура