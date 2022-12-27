$1,5 тис. за дозвіл на міжнародні перевезення – на хабарі затримано посадовця «Укрінтеравтосервіс»

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва на одержанні неправомірної вигоди викрито начальника одного з управлінь Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс» та посередницю (ч. 3 ст. 368 КК України).Згідно з

матеріалами слідства, вказаний посадовець, будучи членом комісії Європейської конференції Міністрів транспорту з проведення конкурсу та видачі дозвільних документів, які надають право резидентам на використання автомобільних транспортних засобів для міжнародного перевезення вантажу, вимагав 1,5 тис. доларів США неправомірної вигоди від представника суб’єкта господарювання за видачу такого дозволу та отримання права на роботу в Грецькій Республіці.

Вказані грошові кошти начальник управління одержав через посередницю (свою сестру), після чого обох фігурантів затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі особам повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Досудове розслідування триває.

Викрито корупційне правопорушення прокурорами за матеріалами Центрального апарату СБ України та за сприяння управління запобігання корупції Міністерства інфраструктури України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура