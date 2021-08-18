Заключённый, организовавший интернет мошенничества, получил дополнительный срок

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Украинец, осужденный по статье «Мошенничество», отбывал наказание в исправительной колонии Крыжополя, Винницкой области.

Условия заключения были достаточно благоприятными – заключенный проживал в общежитии, где умудрился обзавестись не только мобильным телефоном и ноутбуком, но даже мобильным модемом и wifi-роутером, организовав точку доступа для «блатных».

Заключённый, организовавший интернет мошенничества, получил дополнительный срокПредположительно, за примерное поведение, суд сократил ему часть срока. Воодушевленный райскими условиями переносимого «наказания», мошенник настолько потерял чувство меры, что решил не сидеть сложа руки и принялся за популярный у современных зеков промысел – «торговлю» на OLX.

Подыскав в интернете изображение мопеда Honda Dio, он разместил объявление о его продаже за скромные 3200 гривен. Когда на несуществующий мопед нашелся покупатель, мошенник убедил его в исправном техническом состоянии скутера и попросил полную предоплату на подставную карту Индустриалбанка.

После того как покупатель выполнил условие и перечислил деньги, злоумышленник решил ковать железо, пока горячо и попросил еще 800 гривен за пересылку мопеда по Новой Почте. В подтверждение своих слов, он переслал покупателю найденную в интернете фотографию, на которой был изображен упакованный и готовый к отправке мопед аналогичной модели.

Получив второй транш от потерпевшего, мошенник отключил сим-карту, удалил объявление и перевел деньги с банковской карты на принадлежащий ему мобильный номер, при помощи сервиса Uplata.ua.

Аналогичным образом, мошенник попытался продать мопед еще 2 раза. В одном случае покупатель, внеся минимальную предоплату 300 гривен, заявил, что не заплатит остаток денег, пока не получит мопед. Афера сорвалась, но преступник сделал роботу над ошибками и в следующий раз он начал создавать в личном кабинете Новой Почты номера накладных, чтобы убедить жертв в своей «честности».

Еще в одном эпизоде, мужчина согласился отправить мопед наложенным платежом, но потом заявил покупателю, что срочно уезжает за границу и не сможет получить деньги за мопед в отделении Новой Почты, а потому, их следует немедленно перечислить на карту.

Подобным образом он совершил несколько «продаж» несуществующего смартфона Samsung А-30 за 2,5 тысячи гривен, каждый раз дополнительно требуя у жертв оплатить ему расходы на пересылку.

В результате расследования, проведенного местными органами полиции, обвиняемому было предъявлено обвинение, к которому присоединился департамент Винницкой прокуратуры по борьбе с организованной и транснациональной преступностью. Между данными органами и обвиняемым было заключено соглашение о признании вины.

Решением суда, мошенник получил «прибавку» к своему первому сроку в размере 4 года и 10 дней. Мобильные телефоны, ноутбук и модем с роутером были изъяты в пользу Государства, а банковские и сим-карты – уничтожены. // internetua.com

 

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