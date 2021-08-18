Заключённый, организовавший интернет мошенничества, получил дополнительный срок

Украинец, осужденный по статье «Мошенничество», отбывал наказание в исправительной колонии Крыжополя, Винницкой области.

Условия заключения были достаточно благоприятными – заключенный проживал в общежитии, где умудрился обзавестись не только мобильным телефоном и ноутбуком, но даже мобильным модемом и wifi-роутером, организовав точку доступа для «блатных».

Предположительно, за примерное поведение, суд сократил ему часть срока. Воодушевленный райскими условиями переносимого «наказания», мошенник настолько потерял чувство меры, что решил не сидеть сложа руки и принялся за популярный у современных зеков промысел – «торговлю» на OLX.

Подыскав в интернете изображение мопеда Honda Dio, он разместил объявление о его продаже за скромные 3200 гривен. Когда на несуществующий мопед нашелся покупатель, мошенник убедил его в исправном техническом состоянии скутера и попросил полную предоплату на подставную карту Индустриалбанка.

После того как покупатель выполнил условие и перечислил деньги, злоумышленник решил ковать железо, пока горячо и попросил еще 800 гривен за пересылку мопеда по Новой Почте. В подтверждение своих слов, он переслал покупателю найденную в интернете фотографию, на которой был изображен упакованный и готовый к отправке мопед аналогичной модели.

Получив второй транш от потерпевшего, мошенник отключил сим-карту, удалил объявление и перевел деньги с банковской карты на принадлежащий ему мобильный номер, при помощи сервиса Uplata.ua.

Аналогичным образом, мошенник попытался продать мопед еще 2 раза. В одном случае покупатель, внеся минимальную предоплату 300 гривен, заявил, что не заплатит остаток денег, пока не получит мопед. Афера сорвалась, но преступник сделал роботу над ошибками и в следующий раз он начал создавать в личном кабинете Новой Почты номера накладных, чтобы убедить жертв в своей «честности».

Еще в одном эпизоде, мужчина согласился отправить мопед наложенным платежом, но потом заявил покупателю, что срочно уезжает за границу и не сможет получить деньги за мопед в отделении Новой Почты, а потому, их следует немедленно перечислить на карту.

Подобным образом он совершил несколько «продаж» несуществующего смартфона Samsung А-30 за 2,5 тысячи гривен, каждый раз дополнительно требуя у жертв оплатить ему расходы на пересылку.

В результате расследования, проведенного местными органами полиции, обвиняемому было предъявлено обвинение, к которому присоединился департамент Винницкой прокуратуры по борьбе с организованной и транснациональной преступностью. Между данными органами и обвиняемым было заключено соглашение о признании вины.

Решением суда, мошенник получил «прибавку» к своему первому сроку в размере 4 года и 10 дней. Мобильные телефоны, ноутбук и модем с роутером были изъяты в пользу Государства, а банковские и сим-карты – уничтожены. // internetua.com