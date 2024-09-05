Закупівля форменого одягу та монокулярів зі збитками у ₴5,5 млн. – судитимуть начальник відділу Сумської міськради

Сумською окружною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно начальника одного з відділів Сумської міської ради, неналежне виконання службових обов’язків якого спричинило збитки в розмірі 5 млн 546 тис. грн (ч. 2 ст. 367 КК України).

Слідством встановлено, що у жовтні 2022 року виконавчим комітетом Сумської міської ради укладено договори з підприємцями щодо поставки форменого одягу для добровольчих формувань Сумської міської територіальної громади.

Будучи матеріально-відповідальною особою, начальник відділу не забезпечив включення до зазначених договорів вимог щодо відповідності товару технічним умовам. Більш того, під час отримання одягу він не перевірив його якість.

Відповідно до висновку експертів, поставлений підприємцями одяг не відповідає вимогам державних стандартів, що діють в Україні, та характеристикам, зазначеним у специфікації, тому не може використовуватись за своїм цільовим призначенням.

Також для добровольчих формувань було закуплено монокуляри за завищеними цінами.

Унаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків начальник відділу не забезпечив якісний підхід до формулювання вимог та очікуваної вартості предмета закупівлі, відтак Сумській міській раді спричинено збитки в сумі 5 млн 546 тис. грн.

Досудове розслідування завершено слідчими відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області у взаємодії з Управлінням стратегічних розслідувань в Сумській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура