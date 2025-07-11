Закупівля техніки зі збитками на ₴20,5 млн: повідомлено про підозру посадовцю КП КМДА

Начальнику управління одного зі спеціалізованих комунальних підприємств КМДА інкримінують службову недбалість. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

За інформацією оперативників управління стратегічних розслідувань у м. Києві, між комунальним підприємством та комерційною структурою було укладено договір на закупівлю 2 195 комплектів засобів зв’язку для бездротового підключення, разом із послугами з монтажу та налаштування. Загальна вартість кошторису склала понад 144 мільйона гривень.

У результаті неналежного виконання службових обов’язків посадовцем, зокрема через відсутність належного моніторингу цін на ринку, обладнання було придбано за завищеними цінами. Відповідно до висновку товарознавчої експертизи, сума збитків становить 20,5 мільйонів гривень.

Слідчі Печерського управління поліції повідомили посадовцю про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України