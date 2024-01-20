«Замасковане самогубство»: зловмисник убив товариша та скинув його тіло на залізничну колію

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 70-річному чоловіку за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Вчора у Харківському районі на залізничній колії було виявлено окривавлене тіло загиблого чоловіка.

За даними слідства, ввечері 17 січня компанія з друзів розпивали алкогольні напої у будинку у с. Дубівка Харківського району.

Між 70-річним підозрюваним та його 57-річним товаришем виник конфлікт на побутовому ґрунті, який, на жаль, словами не закінчився.

Зловмисник схопив кухонний ніж та наніс другу декілька ударів в шию. Потерпілий загинув на місці.

Щоб приховати свій злочин, підозрюваний вирішив замаскувати все під «самогубство». Він поклав тіло загиблого на санки та повіз до залізничної станції. Дійшовши до місця, підозрюваний скинув труп на залізничну колію, щоб тіло чоловіка переїхав поїзд, ніби «він покінчив життя самогубством». Після цього вбивця пішов додому.

Проте залізничники виявили труп. Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України. Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура