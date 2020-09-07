Замглавы МВД рассказал, сколько полицейских попались на пытках подозреваемых

В Украине за 2020 год зарегистрировано более 30 уголовных производств, где полицейские подозреваются в пытках, и почти 1500 заявлений относительно превышения правоохранителями служебных полномочий.

Об этом рассказал в эфире телеканала «Украина 24» заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко.

«Полиция – это часть народа. Часть людей совершают преступления, в полиции тоже есть часть людей, совершающих преступления. А есть часть людей, которые совершают подвиги. При этом у нас нулевая толерантность к коррупции, пыткам, преступлениям», — заявил заместитель Авакова.

Он заверил, что руководство МВД никогда не покрывает полицейских, заподозренных в различных нарушениях, пытках и издевательствах.