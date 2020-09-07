Замглавы МВД рассказал, сколько полицейских попались на пытках подозреваемых
В Украине за 2020 год зарегистрировано более 30 уголовных производств, где полицейские подозреваются в пытках, и почти 1500 заявлений относительно превышения правоохранителями служебных полномочий.
Об этом рассказал в эфире телеканала «Украина 24» заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко.
«Полиция – это часть народа. Часть людей совершают преступления, в полиции тоже есть часть людей, совершающих преступления. А есть часть людей, которые совершают подвиги. При этом у нас нулевая толерантность к коррупции, пыткам, преступлениям», — заявил заместитель Авакова.
Он заверил, что руководство МВД никогда не покрывает полицейских, заподозренных в различных нарушениях, пытках и издевательствах.
«Недавно читал новости на сайте ГБР – 5 тыс. дел по пыткам. Обращаюсь в прокуратуру, в отдел, который непосредственно курирует вопросы по пыткам – в 2020 году зарегистрировано 33 уголовных производства, где полицейские подозреваются в пытках. Что касается превышения служебных полномочий – 1491 заявление есть. А теперь касательно направления дел в суд. В 2018 году 9 дел по пыткам попало в суд, в 2019 – 3, в 2020 – 5 дел. Это реальная статистика», — сказал Геращенко.
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