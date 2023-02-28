Жителя Одеського району засуджено за шахрайство з виплатами по безробіттю

34 тисячі гривень штрафу – таке покарання визначив суд для правопорушника.

У квітні минулого року 28-річний чоловік із Великодолинської ОТГ звернувся до однієї з районних філій Одеського обласного центру зайнятості із заявою про надання йому статусу безробітної особи та призначення виплат допомоги по безробіттю. У заяві громадянин зазначив, що у нього немає ні роботи, ні інших передбачених законодавством доходів. Йому було надано статус безробітної особи та призначено допомогу по безробіттю, яку він почав отримувати.

Втім вже за місяць з’ясувалося: чоловік приховав факт того, що працевлаштований на приватному підприємстві, безпідставно отримує виплати, заподіюючи матеріальні збитки державі в особі Одеського обласного Центру зайнятості.

Встановивши наявність достатніх доказів, дізнавачі Одеського районного управління поліції № 2 під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури висунули громадянину обвинувачення у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, що передбачено ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Розглянувши матеріали провадження, дослідивши докази, скеровані правоохоронцями, суд визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінального проступку і призначив йому покарання у вигляді штрафу у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34 000 гривень.

Одеське районне управління поліції №2