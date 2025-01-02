Замість отримання «грошової допомоги» мешканець Чернігова втратив понад 100 тисяч гривень

В Інтернеті шахраї поширюють фейкові оголошення про оформлення «грошової допомоги». Поліцейські закликають громадян не переходити за подібними посиланнями та не вводити дані своїх банківських карток і паролі нібито для «зарахування грошей».

До поліції звернувся 60-річний мешканець міста Чернігова із повідомленням про те, що з його банківського рахунку зникли понад 108 тисяч гривень.

Заявник пояснив поліцейським, що зацікавився оголошенням у соцмережі про надання громадянам грошової допомоги від держави у розмірі 6500 гривень. Для отримання коштів необхідно було перейти за посиланням та обрати банк, в якому обслуговуєшся.

Потерпілий виконав цю умову. Згодом йому зателефонував невідомий, нібито працівник банку, та почав інструктувати потерпілого щодо подальших дій. Заявник слухняно виконував вказівки незнайомця, переходячи за продиктованими йому посиланнями та вводячи потрібні дані, аж поки його мобільний телефон раптово не перестав працювати.

Відчувши недобре, чоловік звернувся до найближчого відділення свого банку та дізнався, що з його рахунків списано загалом понад 108 тисяч гривень. Після цього чоловік звернувся по допомогу до поліції.

Нині поліцейські працюють над встановленням зловмисників у рамках кримінального провадження, відкритого за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Поліція наголошує: переходячи за сумнівними посиланнями, ви наражаєте себе на небезпеку, адже шахраї можуть отримати доступ до ваших персональних даних і привласнити всі заощадження з банківських рахунків.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області