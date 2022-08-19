Замість отримання матеріальної допомоги тернополянин втратив 15 тисяч гривень

Невідомий пообіцяв 42-річному тернополянину посприяти в отриманні грошової допомоги від міжнародних організацій, натомість зняв з банківських карток 15 тисяч гривень.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернувся житель обласного центру і повідомив про скоєння щодо нього факту шахрайства.

Зі слів чоловіка, в одній із соціальних мереж він побачив оголошення про отримання міжнародної фінансової допомоги. Чоловік перейшов за посиланням, котре виявилося фіктивним. Згодом йому зателефонувала невідома особа, представилася працівником служби безпеки сервісу е-підтримка і запропонувала допомогу в отриманні виплат, при цьому, вимагаючи кошти за посередницькі послуги. Нічого не підозрюючи тернополянин надав дані своїх банківських карток.

«Сприяння» результату не принесло – коштів від міжнародних організацій тернополянин не отримав, зате шахрай щедро взяв за «послуги» – 15 тисяч гривень.

Поліцейські внесли відомості за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 ККУ.

Краян правоохоронці закликають не вестися на спокусливі пропозиції від невідомих осіб та не повідомляти даних банківських карток.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області