Замість товару шахрай надіслав жінці сміття

Жителька Бережан стала жертвою афериста, здійснюючи покупку через Інтернет

Жителька Бережан замовила на одному із сервісів оголошень відеокарту до комп’ютера. Начебто вжила заходів безпеки – грошей наперед за товар не оплачувала, домовилася з продавцем, що здійснить оплату одразу після надходження товару. Але таки потрапила у пастку шахрая.

Як повідомив начальник відділу поліції №1 міста Бережани Артем Колодій, жінка, отримавши товар, не перевірила його. Оплатила немалу суму –майже 12 тисяч гривень, гроші оператори служби доставки перечислили на рахунок продавця, а клієнтка пішла додому. Лише там, розпакувавши посилку, замість відеокарти знайшла сміття.

Нині правоохоронці намагаються з’ясувати, хто заволодів грошима жительки Бережан, а також нагадують правила безпеки покупки товару через мережу.

Насамперед, ніколи не оплачуйте повну вартість товару, сто разів подумайте перед тим, як перечислити невідомій вам особі кошти. Завдатку теж не давайте.

Отримавши товар, не спішіть платити за нього, не перевіривши його наявність в пакуванні та справність. Наприклад, у відділеннях пошти завжди знайдеться розетка, аби спробувати, чи працюють електроінструменти. Одяг, взуття та інший товар теж потрібно оглянути на цілісність.

Якщо товар вам не підходить, поверніть його – це передбачено законодавством.

Якщо ви знатимете свої права і будете відповідальними та уважними, ніхто і ніколи не зможе вас обдурити.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області