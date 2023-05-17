Заочно арештовано колишнього Першого віце-прем’єр-міністра України Андрія Клюєва

Заочний арешт – обрано запобіжний захід колишньому Першому віце-прем’єр-міністру України

Про це йдеться в повідомленні прес-служби САП.



17 травня 2023 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, обрав запобіжний захід колишньому Першому віце-прем’єр-міністру України, підозрюваному в організації заволодіння та розтраті бюджетних коштів на користь підконтрольного підприємства та підприємств підконтрольних колишньому Прем’єр-міністру України на загальну суму більше 195 млн грн, що передбачалися на фінансування інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191КК України).

Суд підтримав позицію САП та НАБУ та обрав указаній особі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання особи та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Нагадаємо, що наразі у вказаному кримінальному провадженні завершено досудове розслідування. Матеріали справи відкриті стороні захисту для ознайомлення.

Раніше Вищий антикорупційний суд надав НАБУ і САП дозвіл на проведення заочного розслідування стосовно колишнього першого віцепрем’єр-міністра Андрія Клюєва, якого підозрюють у заволодінні понад 195 млн грн і який з 2014 року переховується від слідства в Росії.