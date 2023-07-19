Запорізькі поліцейські викрили організовану групу шахраїв

Троє учасників злочинного угруповання розміщали в інтернеті оголошення про продаж будівельних матеріалів за «привабливими» цінам з безкоштовною доставкою. Після отримання передплати зловмисники переставали виходити на зв’язок. Фігурантів затримано.

Слідчі слідчого управління області разом із працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НПК України встановили групу осіб, які налагодили шахрайську схему в інтернеті.

Двоє раніше судимих чоловіків та жінка розміщували оголошення про оптовий продаж будівельних матеріалів за заниженими цінами. Аби ще більше привабити покупців, зловмисники пропонували доставку та вивантаження товару маніпулятором безкоштовно. За такі послуги потрібно було сплатити наперед. Псевдопродавці імітували діяльність цілого підприємства – роботу директора, адміністратора, бухгалтера, водія тощо. Після отримання передплати шахраї зникали, а замовники не отримували обіцяного.

Поліцейські встановили, що з метою конспірації, члени угруповання використовували банківські картки третіх осіб (раніше засуджених або наркозалежних), не інформуючи їх про свої злочинні наміри. Для підтримання зв’язку, координації спільних дій, а також з метою уникнення розкриття своєї протизаконної діяльності зловмисники користувалися великою кількістю телефонів з картками різних мобільних операторів, які регулярно змінювали.

Таким чином, за період з червня 2022 до березня 2023 року фігуранти встигли ошукати щонайменше 9 осіб з різних областей країни.

Правоохоронці провели обшуки за місцями мешкання шахраїв у Заводському районі обласного центру. В результаті виявлено та вилучено велику кількість мобільних телефонів, сім-карт різних операторів зв’язку, банківські картки та чорнові записи.

33-річному організатору та двом його спільникам повідомлено про підозру у скоєні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Двом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, а їхній 37-річній спільниці – цілодобовий домашній арешт.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Вознесенівської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Запорізької області