Заради 1497 грн. житель Тернопільщини убив 79-річну жінку

Прокурором Вінницької обласної прокуратури передано до суду обвинувальний акт стосовно 48-річного жителя Тернопільської області у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України ( розбій, умисне вбивство).

Слідством установлено, що 28.08.2013 чоловік приїхав з Тернополя у с. Куни Гайсинського району, де зустрів 79-річну місцеву мешканку. Він повідомив їй неправдиву інформацію про себе, видумані обставини свого перебування у даному населеному пункті та, зловживаючи її довірою, залишився проживати у неї в будинку. За час спільного проживання зловмисник дізнався про матеріальні статки потерпілої та, не маючи іншого джерела для свого існування, вирішив вчинити на неї розбійний напад з метою заволодіння майном жінки та її грошовими коштами.

Реалізуючи задумане, увечері 01.09.2013, перебуваючи в будинку потерпілої, застосовуючи до людини похилого віку фізичну силу, силоміць зв’язав їй руки за спиною бинтом та наніс кулаком удари по голові та обличчю з метою встановлення місця знаходження грошових коштів. При відмові видати належні жінці кошти, продовжуючи свій злочинний умисел, застосовуючи насильство, яке є небезпечним для життя потерпілої, наніс їй кілька ударів тупим твердим предметом по голові, від яких жінка померла на місці події.

Далі зловмисник, з метою власного злочинного збагачення, обшукав будинок небіжчиці та заволодів належними їй речами – мобільним телефоном, годинником й грошовими коштами на загальну суму 1 тис. 497 грн, якими розпорядився на власний розсуд.

Злочинцю вдалося непомітно залишити місце події та переховуватися від органів досудового розслідування впродовж 10 років, аж до його затримання під час проведення оперативно-розшукових заходів.

За вчинення інкримінованих злочинів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури