«Заробили» понад ₴2,5 млн. на фейковому продажі зерна: у столиці судитимуть цивільне подружжя

Зловмисники ошукали іноземну компанію, надавши підроблені документи. На період досудового розслідування фігуранти перебували під домашнім арештом. За скоєне їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На початку липня 2022 до столичної поліції надійшло повідомлення від офіційного представника іноземної компанії про те, що представники української фірми привласнили 80 000 євро під приводом отримання завдатку за продаж 1000 тонн пшениці. Слідчі Дніпровського управління поліції за оперативного супроводження співробітників управління карного розшуку столичного главку поліції та під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва викрили в протиправній діяльності цивільне подружжя.

Як розповів начальник слідчого відділу Дніпровського управління поліції Олександр Степура, зловмисники організували злочинну схему, відповідно до якої ошукали іноземну компанію, що була зацікавлена в покупці пшениці:

«Чоловік, будучи директором фірми та жінка, яка представлялась менеджером, заключили договір з іноземною компанією про поставку однієї тонни зерна на загальну суму 322 000 євро. Порушники активно комунікували із замовником, викликаючи довіру до своєї діяльності. За умовами договору, покупець перерахував двадцять п’ять відсотків від повної вартості товару у якості завдатку фірмі-продавцю, що склало понад два з половиною мільйони гривень.

Подружжя одразу зняло ці кошти з рахунку, але займатись поставкою пшениці не збиралось. Натомість, щоб запевнити іноземних партнерів у тому, що вантаж перебуває на кордоні України та готовий до відправки, надіслали їм у месенджер фотографії заздалегідь підроблених документів, зокрема фітосанітарні сертифікати та міжнародно-транспортні накладні. У подальшому представники фірми перестали виходити на зв’язок із клієнтами».

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції було розпочато кримінальні провадження за ч. 4 ст. 190 — шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 — пособництво у підробленні офіційних документів, які видаються установою, яка має право видавати такі документи і який надає права, з метою використання його іншою особою, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України — використання завідомо підроблених документів. Санкція тяжчої статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«Під час досудового розслідування ми встановили місця перебування підозрюваних осіб, здійснили санкціоновані обшуки, провели низку експертних досліджень та під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомили фігурантам про підозри у вчиненні злочинів. Наразі ми завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. На період слідства зловмисники перебували під домашнім арештом», — зазначив Олександр Степура.

Відділ комунікації поліції Києва