₴40 000 хабаря за «непридатність» до військової служби: на Кіровоградщині затримали члена військово-лікарської комісії

За вказану суму фігурант обіцяв вплинути на інших членів комісії для прийняття «потрібного» рішення.

Викрили корупційний механізм проходження ВЛК оперативники управління стратегічних розслідувань у Кіровоградській області та слідчі слідчого управління обласної поліції.

40 000 гривень вимагав від громадянина лікар-член військово-лікарської комісії одного з медичних закладів регіону за сприяння у вирішенні медичного питання. За вказану суму він повинен був підготувати фіктивні документи щодо стану здоров’я та вплинути на інших членів комісії під час прийняття рішення про непридатність.

25 травня поліцейські затримали фігуранта при передачі йому 40 000 гривень неправомірної вигоди у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення чоловіку підозри за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Після проведення процесуальних заходів прийматиметься рішення про повідомлення підозри іншим причетним особам.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Кіровоградська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України