Зловмисників викрили у привласненні пів мільйона гривень за схемою «друг просить у борг»

Використовуючи фішингові посилання, зловмисники зламували облікові записи у соцмережах. Далі зі скомпрометованих акаунтів просили друзів користувачів позичити гроші. Фігуранти ошукали близько сотні громадян.

Протиправну діяльність трьох чоловіків викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Кіровоградській області спільно зі слідчим управлінням поліції Кіровоградщини.

Організатор схеми створював фішингові посилання для отримання даних облікових записів користувачів соцмереж. Разом із двома спільниками фішинг поширювали у соцмережах під виглядом пропозицій голосування в конкурсі. Перейшовши за посиланнями, користувачі вводили логіни та паролі від соціальних мереж, які автоматично ставали відомі фігурантам.

У такий спосіб вони отримували доступ до сторінок і надалі від імені їхніх власників здійснювали розсилку повідомлень підписникам з проханням позичити гроші. Для цього зловмисники вказували банківські реквізити підставних осіб.

За попередніми даними, у такий спосіб вони ошукали більше сотні громадян, сума збитків становить пів мільйона гривень.

В оселях фігурантів працівники поліції провели обшуки. Вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, SIM-картки та банківські картки, що використовувалися у протиправній діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство), ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозри організатору схеми. За скоєне йому може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво здійснює Кіровоградська обласна прокуратура.

Кіберполіція нагадує громадянам про важливість налаштування двофакторної автентифікації для захисту інтернет-акаунтів. Тоді для входу, крім логіну та паролю, потрібно ввести код-підтвердження, що приходить на телефон, електронну скриньку або у відповідний застосунок.

Також рекомендуємо не переходити за сумнівними гіперпосиланнями, навіть якщо вони надійшли в листі від друга. Пам’ятайте, що злочинці могли зламати його акаунти й розсилати з них посилання, за якими ховається вірус або фішинговий сайт.

Якщо вам у соцмережі прийшло повідомлення від друга з проханням позичити гроші, спершу переконайтеся, що вам пише не шахрай.

Департамент кіберполіції Національної поліції України