Помер тітушка Бялай, якого звинувачували у вбивстві журналіста Веремія

Обставини смерті в суді не оголошувались.

Шевченківський райсуд Києва закрив справу щодо тітушки Павла Бялая, якого обвинувачили у вбивстві журналіста Веремія під час подій Майдану. Справа закрита у зв’язку зі смертю підсудного.

Таке рішення ухвалив суд присяжних на чолі з суддею Оксаною Голуб, повідомляє Watchers.

На лаві підсудних у справі був Павло Бялай, «права рука» ватажка тітушків Юрія Крисіна. Йому інкримінували:

п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ (вбивство з хуліганських мотивів за попередньою змовою);

ч. 2 ст. 296 ККУ (групове хуліганство);

ч. 2 ст. 15 ККУ (замах на вчинення злочину);

ст. 340 ККУ (Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів);

ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю).

За версією прокуратури, Бялай стріляв із вогнепальної зброї в таксі, в якому їхав журналіст Вячеслав Веремій в ніч на 19 лютого 2014 року. Слідство стверджувало: Бялай був у групі тітушок, які стріляли по протестувальниках у центрі Києва.

На початку слухання 27 жовтня адвокатка Бялая Тетяна Охрімчук просила закрити справу у зв’язку зі смертю обвинуваченого. Вона додала копію свідоцтва про смерть.

«Смерть настала 13 вересня 2022 року. Матір Бялая надавала мені оригінал свідоцтва щодо смерті. Вона заявила в усній формі, що не має бажання розгляду питання щодо подальшої реабілітації померлої особи», — сказала захисниця.

Прокурор Володимир Мізерний не заперечував і підтримав клопотання адвокатки. Не була проти і потерпіла Світлана Кирилаш.

«Ми перевіряли факт його смерті у відповідному реєстрі. Смерть підтверджено. Свідоцтво надане. Тому заперечень немає», — сказав прокурор.

Обставини смерті в суді не оголошувались. Прокурор натомість зауважив, що дана інформація належить до медичної. Виходячи з формулювання прокурора можна робити висновок, що смерть обвинуваченого настала внаслідок захворювання, а не кримінальних причин.

Нагадаємо, що Юрій Крисін вже відбуває тюремне ув’язнення за справою про загибель журналіста В’ячеслав Веремія. Крисіна спершу засудили до 4 років умовно, але в червні 2018 року Апеляційний суд скасував це рішення та призначив реальний термін ув’язнення – 5 років. Він відбував покарання в Торецькій колонії Донецької області.

23 вересня 2021 року Дарницький районний суд Києва визнав Юрія Крисіна винним у справі про організацію викрадення та катування людини в січні 2014 року та призначив йому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі. // LB.ua