Засновник WikiLeaks Ассанж визнав провину і був звільнений у залі суду

Під час слухання Ассанж визнав себе винним за одним пунктом обвинувачення у змові з метою отримання і розголошення секретних документів національної оборони.

Зараз Ассанж прямує до Австралії. Департамент юстиції США заявив, що йому заборонено повертатися до Сполучених Штатів без дозволу.

Звільнення Ассанжа поклало кінець 14-річній судовій історії, протягом якої він провів понад п’ять років у британській в’язниці і сім років у посольстві Еквадору в Лондоні, борючись із екстрадицією до США, де йому висунули 18 кримінальних звинувачень.

У 2019 році федеральна прокуратура США висунула Ассанжу звинувачення у зв’язку з публікацією секретних документів про діяльність американських військових в Іраку й Афганістані. Також американські прокурори стверджували, що Ассанж допоміг колишній військовослужбовці США Челсі Меннінг викрасти військові файли, які потім були опубліковані на сайті WikiLeaks.

За звинуваченнями в США Ассанжу загрожувало до 175 років в’язниці.

Адвокати Ассанжа стверджували, що його екстрадиція була б рівносильною покаранню за політичні погляди і порушить його право на свободу слова. Прихильники Ассанжа і правозахисники закликали адміністрацію Байдена відмовитися від переслідування Ассанжа, стверджуючи, що той виступав у ролі журналіста, публікуючи секретні документи. Парламент Австралії виступав за дозвіл Ассанжу повернутися на батьківщину. // Радіо Свобода