Заступника директора КП ШЕУ підозрюють у завданні збитків через здачу в оренду приміщень підземного переходу на площі Слави

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва слідчими СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві повідомлено про підозру заступнику директора комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району» у розтраті чужого майна, яке було ввірене йому, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2001 року між КП «ШЕУ Печерського району» та суб’єктом господарської діяльності підписано договір оренди комунального майна, а саме приміщень підземного пішохідного переходу на площі Слави загальною площею 1700 кв. м. строком на 49 років.

Вартість оренди за календарний рік становила 1% від ринковий вартості об’єкту оренди, а саме 6 505 грн на рік (вартість приміщень, згідно документів, становила близько 650 тис. гривень).

У 2017 році була проведена переоцінка приміщень підземного переходу та встановлена їх ринкова вартість у сумі понад 53 млн гривень.

При цьому, як встановлено прокуратурою, розмір орендної плати за комунальне майно не змінювався.

Таким чином, внаслідок умисних дій службової особи КП «ШЕУ Печерського району», бюджет міста недотримав кошти від оренди комунального майна у сумі понад 600 тис грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура