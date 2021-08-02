Учасники ОЗГ збували психотропи та наркоту із залученням малолітньої дитини

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно учасників організованої злочинної групи, які займалися незаконним розповсюдженням наркотичних засобів та психотропних речовин.

За даними слідства, мешканка Лисичанська, раніше судима за вчинення злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків, організувала злочинне угруповання, до якого увійшли ще троє містян.

Упродовж 2020-2021 років наркоторговці займались систематичним незаконним збутом на території міста психотропів та наркотичних засобів: амфетаміну, MДMA, PVP та канабісу.

Після отримання від наркозалежних замовлення вказані особи реалізовували наркотовар покупцю безпосередньо «з рук в руки» або робили «закладку» та відправляли фотознімок з позначенням місця. До протиправної діяльності організатор злочинної групи залучала свого 9-річного сина, переховуючи наркотичні речовини у його іграшках.

Під час санкціонованих обшуків у фігурантів вилучено підготовлені для збуту «згортки», у яких знаходились: амфетамін у великих розмірах, PVP та канабіс, матеріали для пакування, мобільні телефони, грошові кошти.

До усіх учасників організованої злочинної групи судом застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Злочинне угруповання викрито за матеріалами Управління стратегічних розслідувань в Луганській області ДСР Нацполіції України, досудове розслідування здійснювалось слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Наразі обвинувальний акт за фактом незаконного придбання, зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинені організованою групою (ч. 3 ст. 307 КК України) направлено до суду для розгляду по суті.

Покарання за вказаний злочин передбачає позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури