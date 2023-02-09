Заступник гендиректора лікарні сприяв ворогу в отриманні інформації про співробітників поліції Херсонщини та «евакуації» онкохворих дітей до РФ

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно заступника генерального директора закладу охорони здоров’я з медичної частини Херсонської обласної дитячої лікарні за фактом державної зради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Слідством установлено, що у березні 2022 року обвинувачений, виконуючи обов’язки директора закладу охорони здоров’я, добровільно погодився на співпрацю зі співробітниками спецслужб рф та представниками окупаційної влади. З власної ініціативи він повідомив окупантам, що в архіві дитячої лікарні зберігається медична документація з картками та особовими справами співробітників Головного управління Нацполіції в Херсонській області. Після цього окупанти отримали доступ до конфіденційної інформації про співробітників поліції регіону.

Окрім того, сприяючи державі-агресору обвинувачений забороняв вивезення для лікування онкохворих дітей на підконтрольні Україні території, натомість запевняв, що діти можуть бути «евакуйовані» лише на тимчасово окуповану територію АР Крим чи до територій рф.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалось співробітниками УСБ України в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Херсонської обласної прокуратури