Заступника директора навчального закладу судитимуть за безпідставні премії підлеглим на суму понад ₴200 тис.

Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно заступника директора державного навчального закладу професійної освіти за фактом службової недбалості (ч. 1 ст. 367 КК України).

За даними слідства, у грудні 2020 р. жінка, яка зараз обіймає посаду заступника директора, а на той час тимчасово виконувала обов’язки директора, неналежно виконала свої службові обов’язки.

Обвинувачена, будучи обізнаною про невиконання навчальним закладом регіонального замовлення та не маючи у розпорядженні клопотань керівників структурних підрозділів, затвердила наказ про преміювання працівників.

У результаті співробітників навчального закладу було премійовано без відповідних підстав. Збитки складають понад 200 тис. грн.

Обвинувальний акт направлено до Октябрського районного суду м. Полтави.

Досудове розслідування проводили слідчі ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура