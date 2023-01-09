Заступника голови Одеської ОВА, підозрюваного у корупції випустили із СІЗО під заставу у ₴3,2 млн.

Заступника голови Одеської ОВА Олега Муратова, що підозрюється в корупційних схемах, випустили із СІЗО під заставу.

Про це журналісту УНН розповіли у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

«Його звільнили зі слідчого ізолятору. Він вже вніс заставу у розмірі 3,2 млн. гривень», – повідомили в пресслужбі.

Служба безпеки України викрила злочинні дії заступника голови Одеської обласної військової адміністрації. Посадовець, за даними СБУ, за гроші пропонував керівнику одного зі структурних підрозділів ОВА своє “сприяння” в уникненні кримінальної відповідальності за привласнення державного майна. За 35 тис. доларів він обіцяв вирішити питання щодо закриття відповідного провадження, де фігурував чиновник. Для цього він нібито планував використати особисті зв’язки у правоохоронних органах України.