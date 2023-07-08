У Сумах затримали чоловіка, який стріляв із вікна квартири в автомобіль (відео)

Місцевий житель, під час чищення зброї здійснив постріл з вікна. Внаслідок чого було пошкоджено скло, двері та дах автомобіля, що стояв припаркований на вулиці та в салоні якого перебували пасажири. На щастя, постраждалих серед людей не було.

Вчора до поліції надійшло повідомлення про стрілянину по вулиці Петропавлівській в Сумах.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна на чолі з керівництвом Головного управління Національної поліції в Сумській області, а також працівники роти поліції особливого призначення, співробітники кінологічного центру та вибухотехніки. До розкриття злочину також були залучені фахівці відділу кримінального аналізу ГУНП в Сумській області.

Прибувши на місце події та оглянувши автомобіль правоохоронці виявили в даху, над місцем водія вхідний отвір від кулі.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу зловмисника, ним виявився 61-річний сумчанин. Чоловік пояснив правоохоронцям, що здійснював чищення пістолету Макарова і випадково вистрелив на вулицю.

На даний час зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області