«Заступнику командира» батальйону «народної міліції лнр»», який проводив допити українських військових, повідомлено про підозру
За процесуального керівництва Лисичанської окружної прокуратури Луганської області повідомлено про підозру громадянину України.
Йому інкриміновано добровільне зайняття посади в незаконних правоохоронних органах та участь в незаконних збройних формуваннях держави-агресора (ч. 7 ст. 111-1 КК України).
За даними слідства, житель Хрустального в лютому 2022 року добровольцем пішов воювати проти Збройних Сил України.
Спочатку перебував на рядовій посаді у складі підрозділу «народної міліції лнр» ‒ «4-му батальйоні 6-го окремого гвардійського мотострілецького козачого полку ім. Платова 2-го гвардійського Лугансько-Сєвєродонецького армійського корпусу».
Брав участь у веденні бой ових дій на боці окупаційних військ у Попасній, що на Луганщині.
Згодом дослужився до «заступника командира по роботі з особовим складом» вказаного незаконного збройного формування.
На цій посаді проводив допити українських військових, утримував їх в якості полонених, віддавав злочинні накази особовому складу так званих «бійців» псевдореспубліки.
Наразі чоловік продовжує воювати проти ЗСУ.
Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.
Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Луганської обласної прокуратури
(за матеріалами Лисичанської окружної прокуратури)