Засуджено 2-х поплічників ворога, які під час окупації Харківщини допомагали рашистам відбирати їжу у людей

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще двоє поплічників агресора, які працювали на російських загарбників у період окупації частини Харківської області.

Один з них – мешканець селища Циркуни – проведе за ґратами десять з половиною років. За даними слідства, після захоплення населеного пункту він допомагав окупантам орієнтуватися на місцевості та грабувати оселі місцевих жителів.

Встановлено, що зловмисник разом із озброєними російськими військовими вдирався до помешкань українців, а потім вони «конфісковували» продовольчі запаси, авто та генератори.

Під час таких «нальотів» рашисти відбирали навіть їжу у дітей та людей похилого віку, а у разі відмови чи спротиву – погрожували ув’язненням до катівні та вбивством.

За співпрацю з окупантами фігурант отримав від них «привілей» щодо вільного пересування селищем.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час стабілізаційних заходів на звільненій території регіону у травні 2022 року.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав його винним за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Іншою засудженою є мешканка Куп’янського району, яка «зливала» до фсб розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на території громади.

Передусім агресор хотів дізнатися про місця базування складів із озброєнням та боєприпасами ЗСУ, щоб скоригувати по них ракетно-артилерійські та дронові атаки.

За даними слідства, російська спецслужба дистанційно залучила жінку до співробітництва після початку повномасштабного вторгнення рф.

Співробітники СБУ встановили місцеперебування зловмисниці й затримали її у власному помешканні після звільнення району.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України