Засуджено агентку ФСБ, яка закладала тайник з вибухівкою для вчинення терактів на Донеччині

За матеріалами контррозвідки СБУ до 8 років ув’язнення засуджено учасницю агентурної мережі спецслужб РФ. Зловмисниця причетна до підготовки серії терактів у районі проведення операції Об’єднаних сил.

Співробітники СБУ затримали ворожу агентку в Донецькій області на спробі облаштування схрону з вибухівкою.

Встановлено, що затриманою виявилася місцева жителька, яка була завербована представниками ФСБ РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

За даними слідства, вона діяла у складі одного з угруповань так званої «ДНР». За завданням своїх «кураторів» учасники групи займались підготовкою до вчинення терактів для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні.

Крім того, зловмисниця збирала розвіддані щодо підрозділів Збройних Сил України. Отриману інформацію ватажки бойовиків планували використати для обстрілу позицій українських військових.

Наразі суд визнав затриману винною у вчиненні злочинів за:

ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації),

ст. 263 (носіння, зберігання та придбання вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Вирок суду набуває законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку не було подано.

Заходи із викриття і документування протиправної діяльності проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

СБУ