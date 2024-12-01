У Кам`янському чоловіка затримали за розбійний напад на двох містян

Погрожуючи потерпілим автоматом, зловмисник заволодів їх майном. Як виявилося, зброя була імітаційна.

Злочин стався 27 листопада близько 23:30 у Кам’янському. З’ясувалось, що біля одного з магазинів підозрюваний побачив двох чоловіків. Підійшовши до незнайомців, нападник побив їх та посадив до автівки. По дорозі погрожуючи автоматом, фігурант заволодів мобільними телефонами потерпілих. Після чого висадив їх на одній з вулиць міста та поїхав в невідомому напрямку.

Правоохоронці Кам`янського районного управління поліції відпрацювали територію міста та встановили підозрюваного чоловіка. Ним виявився 27-річний раніше судимий місцевий житель.

Зброю поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням з Кам`янською окружною прокуратурою йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід – тримання під вартою. На даний час у вищевказаному кримінальному провадженні триває досудове розслідування, проводяться необхідні слідчі дії, спрямовані на повне, об’єктивне та неупереджене дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського РУП