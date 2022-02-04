Киянина затримали за ножове поранення товариша на столичній Оболоні

Під час розпиття алкоголю між чоловіками виникла сварка, у ході якої порушник завдав знайомому тяжке тілесне ушкодження. Тепер фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у підвалі одного із будинків на вулиці Архіпенка поранено чоловіка. Оперативний черговий негайно направив на місце лікарів та слідчо-оперативну групу Оболонського управління поліції.

На місці події правоохоронці встановили, що чоловіки разом розпивали алкогольні напої у підвальному приміщенні багатоповерхівки. Далі між ними виник раптовий конфлікт, у ході якого один з них схопив зі столу ніж та вдарив опонента у груди. Потерпілого госпіталізували у лікарню.

Зловмисником виявився киянин, 1989 року народження. Його затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Оболонського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Судом порушнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років тюремного ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва